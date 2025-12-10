Critica l' incoronazione di Re Carlo ma poi prende l' onorificenza | bufera sulla star di Bridgerton

L'attrice di Bridgerton Adjoa Andoh, nota per il ruolo di Lady Danbury, ha suscitato scalpore dopo aver criticato l’incoronazione di Re Carlo, per poi ricevere l’onorificenza MBE lo stesso giorno, per i suoi contributi all’arte drammatica. La sua scelta ha generato un acceso dibattito pubblico sulla coerenza tra opinioni e riconoscimenti ufficiali.

L'attrice Adjoa Andoh, la Lady Danbury di Bridgerton, è stata insignita oggi, 10 dicembre 2025, della Memoria dell'Ordine dell'Impero Britannico (MBE) per i suoi "servizi all'arte drammatica". L'onorificenza, consegnatale dal Principe William, suona come una beffa per gli oltre ottomila inglesi che l'avevano denunciata all'autorità di regolamentazione per le sue parole durante l'Incoronazione di Re Carlo III. La Andoh è balzata agli onori (e ai disonori) della cronaca lo scorso anno quando, in diretta televisiva, liquidò il momento solenne della Famiglia Reale affacciata al balcone di Buckingham Palace con una frase dallo spiccato carattere woke: " Siamo passati dalla ricca diversità dell'Abbazia a un balcone terribilmente bianco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Critica l'incoronazione di Re Carlo ma poi prende l'onorificenza: bufera sulla star di Bridgerton

