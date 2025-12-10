Cristina Mazzavillani Muti | Così nacque il Ravenna Festival I giovani mi danno energia
Cristina Mazzavillani Muti ripercorre le origini del Ravenna Festival e condivide il suo entusiasmo per l'energia dei giovani. Intervistata da Agnese Pini alla sala Corelli dell’Alighieri, la storica figura del panorama culturale italiano offre uno sguardo intimo sulla nascita e l’evoluzione di un evento che rappresenta un punto di riferimento.
Ad intervistare Cristina Mazzavillani Muti, tra gli ospiti delle celebrazioni di ieri alla sala Corelli dell’Alighieri, è stata la direttrice del Qn Agnese Pini. Ma più che un’intervista è stata una chiacchierata nella quale la fondatrice e anima di Ravenna Festival si è raccontata, diretta e sincera, come sempre. Hanno parlato della provincia, del desiderio di lasciarla, ma anche di tornate. "Sono andata via da Ravenna a 15 anni – ha detto Cristina Muti –, perché qui non c’era il conservatorio e l’Alighieri era chiuso da anni. La voglia di musica e teatro mi ha portato via. E per tutto il tempo che sono stata fuori mi hanno salvato la mia identità romagnola, la capacità di essere empatica, comunicativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cristina Mazzavillani Muti: "Fiduciosa sul futuro di Ravenna Festival"
Ecco che Facebook mi ricorda ancora la mia collaborazione con la Sig.ra Cristina Mazzavillani Muti al teatro Alighieri di Ravenna
Cristina Mazzavillani Muti: "Fiduciosa sul futuro di Ravenna Festival" - La rassegna è nata grazie a lei, che continua a esserne l’anima "Almagià, San Nicolò, Tiro a segno: quanti luoghi riscoperti con i concerti". Si legge su msn.com
