Cristina Mazzavillani Muti | Così nacque il Ravenna Festival I giovani mi danno energia

Ad intervistare Cristina Mazzavillani Muti, tra gli ospiti delle celebrazioni di ieri alla sala Corelli dell’Alighieri, è stata la direttrice del Qn Agnese Pini. Ma più che un’intervista è stata una chiacchierata nella quale la fondatrice e anima di Ravenna Festival si è raccontata, diretta e sincera, come sempre. Hanno parlato della provincia, del desiderio di lasciarla, ma anche di tornate. "Sono andata via da Ravenna a 15 anni – ha detto Cristina Muti –, perché qui non c’era il conservatorio e l’Alighieri era chiuso da anni. La voglia di musica e teatro mi ha portato via. E per tutto il tempo che sono stata fuori mi hanno salvato la mia identità romagnola, la capacità di essere empatica, comunicativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it