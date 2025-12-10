Crisi di coppia sotto le lenzuola | le cinque cose da fare Il nemico? È il non detto’

La crisi di coppia sotto le lenzuola è un argomento spesso trascurato, ma di grande importanza. Il vero nemico? Il “non detto”. In questo articolo, esploreremo cinque strategie per affrontare e superare le difficoltà intime, offrendo spunti utili per ritrovare intimità e complicità nelle relazioni di coppia.

© Milleunadonna.it - Crisi di coppia sotto le lenzuola: le cinque cose da fare. Il nemico? È “il non detto’ Oggi affrontiamo un tema delicato, di cui si parla troppo poco ma che abita le stanze di moltissime di noi: la cosiddetta "Couple Pause". Sapete di cosa parlo?. Milleunadonna.it Problemi sotto le lenzuola? No, è la coppia a non saper gestire la crisi Un matrimonio su tre in Italia è senza vita sessuale. I numeri della crisi sotto le lenzuola - Almeno per quanto riguarda le famiglie, il dato che emerge da un'indagine condotta dall'Associazione matrimonialisti italiani e pubblicata su ... affaritaliani.it Coppia, indagine sotto le lenzuola: quanto sono soddisfatti gli italiani - Gli italiani si dicono soddisfatti della loro vita di coppia nell'alcova, ma non del tutto appagati: per 4 su 10 la passione non è quella di un tempo. tgcom24.mediaset.it

