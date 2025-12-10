Crisi del latte già rientrata? C’è il nuovo accordo per il prezzo fisso

Il settore lattiero-caseario ha affrontato una crisi significativa, sollevando preoccupazioni tra produttori e mercato. Per stabilizzare i prezzi e prevenire ulteriori shock, è stato raggiunto un nuovo accordo per fissare i prezzi del latte, offrendo una soluzione temporanea e una prospettiva di stabilità per il comparto.

Il comparto del latte è stato scosso da una profonda crisi e ha lancia l’allarme: va evitato lo shock di inizio anno. Ad alimentare la crisi non sarebbero state certo le scelte o le limitazioni alimentari dei consumatori, come è superficiale credere, ma le disdette contrattuali, la sovrapproduzione e la conseguente quotazione del latte. A dirlo è Alfredo Lucchini, presidente della sezione lattiero-caseari di Confagricoltura Piacenza, uno dei portavoce del settore al Tavolo del Latte convocato dal ministero. Tra i problemi da affrontare c’erano, e in parte restano, i due fattori determinanti della crisi: l’ aumento delle produzioni e la reazione degli acquirenti (la filiera, non i consumatori) che alzano la pressione sui prezzi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Crisi del latte già rientrata? C’è il nuovo accordo per il prezzo fisso

