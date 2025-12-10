Crimini in aumento | a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio

Negli ultimi mesi, San Donà di Piave ha registrato un incremento dei fenomeni criminali giovanili, tra risse, spaccio e regolamenti di conti tra bande nei luoghi pubblici. La crescente preoccupazione ha portato all'introduzione di nuove misure di sicurezza, tra cui l'uso di giubbotti antitaglio, per tutelare la sicurezza dei cittadini e contrastare l'aumento di episodi violenti nelle aree pubbliche.

Risse, spaccio, regolamenti di conti tra bande di ragazzi, nelle piazze e nei parchi. San Donà di Piave, in provincia di Venezia, è da mesi costretta a fare i conti con l'aumento della criminalità giovanile. Il Comune ha deciso di correre ai ripari acquistando per i propri agenti giubbotti antiproiettile e antitaglio.

