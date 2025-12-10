Cresce l’attesa per la mostra dedicata al Mochi da sabato 13 aperte le visite

L’attesa per la mostra “Piacenza e i suoi cavalli” cresce, con aperture al pubblico da sabato 13. L’esposizione, organizzata dalla Banca di Piacenza, celebra il talento di Francesco Mochi, scultore del Seicento noto per i suoi monumenti equestri che decorano la città. Un’occasione per scoprire l’arte e la storia legate a questa figura illustre.

Cresce l’attesa per “Piacenza e i suoi cavalli”, la mostra di Natale della Banca di Piacenza quest’anno dedicata al genio di Francesco Mochi (Montevarchi, 29 luglio 1580 - Roma, 6 febbraio 1654), colui che ha ideato e realizzato i maestosi monumenti equestri che adornano la piazza principale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it