Crepe in maggioranza su Palazzo Gotico | Mancano trasparenza e documentazioni
Le crepe rilevate su Palazzo Gotico hanno sollevato preoccupazioni tra cittadini e esperti. La Giunta Tarasconi ha riconosciuto lacune nella comunicazione riguardo alle decisioni sul futuro dell’edificio, dell’ufficio turistico e del locale “Barino”. La questione evidenzia la necessità di maggiore trasparenza e documentazione nelle scelte amministrative.
La Giunta Tarasconi ha già ammesso di aver peccato nel comunicare le sue volontà sul futuro di palazzo Gotico, ufficio turistico e locale “Barino”. Ma neanche adesso, dopo conciliaboli interni, spiegazioni, confronti e pure una seduta di commissione, il centrosinistra sembra ricompattarsi sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Crepe in maggioranza su Palazzo Gotico: «Mancano trasparenza e documentazioni» - Perrucci (Pd), Gnocchi (Misto) e Anelli (Pc Coraggiosa) si smarcano dalle intenzioni della Giunta Tarasconi sulla concessione che durerà 25 anni. Segnala ilpiacenza.it
Il Sindaco Potenza replica a l’Attacco: “Nessuna crepa politica, il nostro rimane un modello virtuoso” #COMUNE #SINDACO #APRICENA #MAGGIORANZA tinyurl.com/2823z6ka Vai su X
COMUNE DI APRICENA “Chi continua a dichiarare che io debba andare via dalla città dimostra di avere una concezione padronale della cosa pubblica”. #lattacco #comunediapricena #sindaco #maggioranza Vai su Facebook
