Crepe in maggioranza su Palazzo Gotico | Mancano trasparenza e documentazioni

Ilpiacenza.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le crepe rilevate su Palazzo Gotico hanno sollevato preoccupazioni tra cittadini e esperti. La Giunta Tarasconi ha riconosciuto lacune nella comunicazione riguardo alle decisioni sul futuro dell’edificio, dell’ufficio turistico e del locale “Barino”. La questione evidenzia la necessità di maggiore trasparenza e documentazione nelle scelte amministrative.

La Giunta Tarasconi ha già ammesso di aver peccato nel comunicare le sue volontà sul futuro di palazzo Gotico, ufficio turistico e locale “Barino”. Ma neanche adesso, dopo conciliaboli interni, spiegazioni, confronti e pure una seduta di commissione, il centrosinistra sembra ricompattarsi sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

