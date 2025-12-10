Covid in Toscana | nessun decesso nell’ultima settimana 23 i nuovi casi
Durante la settimana dal 3 al 10 dicembre 2025, la Toscana registra zero decessi dovuti al Covid-19, con 23 nuovi casi rilevati. I dati aggiornati evidenziano una situazione stabile e sotto controllo nella regione.
Non si registrano decessi per Covid 19 in Toscana negli ultimi sette giorni (3-10 dicembre 2025) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Sono 29 i nuovi casi di Covid registrati negli ultimi 7 giorni in Toscana (la scorsa settimana erano stati 25). E' quanto emerge dal bollettino settimanale diffuso dalla Regione.Attualmente sono 19 le persone ricoverate (1 in meno rispetto alla settimana prec - facebook.com Vai su Facebook
Coronavirus, 29 nuovi casi e nessun decesso negli ultimi sette giorni - Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 29 nuovi casi di Covid- Riporta maremmanews.it
