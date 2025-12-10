Covid in Toscana | nessun decesso nell’ultima settimana 23 i nuovi casi

Durante la settimana dal 3 al 10 dicembre 2025, la Toscana registra zero decessi dovuti al Covid-19, con 23 nuovi casi rilevati. I dati aggiornati evidenziano una situazione stabile e sotto controllo nella regione.

