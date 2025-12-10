Costo di costruzione e convenzioni urbanistiche | perché la restituzione del contributo non è possibile 

L'articolo analizza la decisione del TAR Lombardia riguardo alla restituzione degli oneri di urbanizzazione versati in sede di convenzione, anche in caso di mancata realizzazione dell’intervento edilizio. Viene approfondito il quadro normativo e le motivazioni che hanno portato alla conferma dell’irrevocabilità di tali contributi, evidenziando le implicazioni per i soggetti coinvolti.

TAR Lombardia: nessun rimborso degli oneri versati in convenzione urbanistica, anche se l’intervento non viene realizzato. Con la sentenza n. 36132025, il TAR Lombardia è intervenuto su un tema particolarmente delicato nell’ambito dell’edilizia e della pianificazione urbanistica: la restituzione del contributo di costruzione versato in esecuzione di una convenzione urbanistica. Il caso affrontato dal Tribunale riguarda una richiesta di rimborso del contributo di costruzione da parte di un soggetto che, pur avendo corrisposto quanto previsto dalla convenzione, non aveva poi realizzato la trasformazione urbanistica prevista. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

