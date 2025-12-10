Costacurta torna sulla partita di ieri | L’Inter stava portando il risultato a casa E con questo rigore… 

Billy Costacurta commenta l'episodio chiave di ieri sera, analizzando la decisione arbitrale sul rigore assegnato al Liverpool. La sua analisi si concentra sulla posizione dell'Inter e sulle conseguenze di questa decisione, che ha acceso un acceso dibattito nel mondo del calcio.

Inter News 24 Billy Costacurta è tornato sulla partita di ieri sera e, ovviamente, sul polemico calcio di rigore assegnato al Liverpool, che sta scatenando il caos. L’ex difensore e opinionista sportivo Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport, è tornato a commentare l’episodio che ha deciso la sfida di Champions League di ieri sera tra l’ Inter e il Liverpool. LEGGI ANCHE: Costacurta Inter, parole durissime dopo Inter Liverpool: «Rigore senza logica» Il punto focale della sua analisi è stato il rigore assegnato ai Reds per la trattenuta del difensore Alessandro Bastoni sul centrocampista Florian Wirtz. 🔗 Leggi su Internews24.com

