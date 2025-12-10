Costacurta senza mezzi termini all’intervallo | Juve deludente in questi primi 45? Da quel bianconero poi mi aspettavo molto di più L’analisi

Durante l'intervallo, Costacurta ha espresso un giudizio severo sulla prestazione della Juventus, definendola deludente nei primi 45 minuti. L'ex calciatore ha evidenziato le difficoltà di Koopmeiners e criticato la scelta di formazione, aspettandosi di più da alcuni protagonisti e dalla squadra nel suo complesso.

Costacurta non fa sconti dopo i primi 45 minuti: Koopmeiners in difficoltà dietro, ma la stoccata più dura è per la novità di formazione. Se i fischi dell’ Allianz Stadium hanno fatto da colonna sonora al rientro negli spogliatoi, le parole arrivate dagli studi di Sky Sport durante l’intervallo pesano come macigni sulla prestazione della Juventus. Alessandro Costacurta, solitamente equilibrato nei giudizi, ha tracciato un bilancio severissimo della prima frazione di gioco contro il Pafos, evidenziando una confusione tattica e tecnica preoccupante per una squadra chiamata a vincere e convincere in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Costacurta senza mezzi termini all’intervallo: «Juve deludente in questi primi 45?. Da quel bianconero poi mi aspettavo molto di più». L’analisi

