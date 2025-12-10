Costacurta Inter parole durissime dopo Inter Liverpool | Rigore senza logica

Dopo l'incontro tra Inter e Liverpool, Costacurta si pronuncia duramente sull'episodio del rigore, definendolo privo di logica. L'intervento mette in discussione le decisioni arbitrali e il loro impatto sul risultato, alimentando il dibattito sulle interpretazioni delle regole nel calcio internazionale.

Inter News 24 Costacurta Inter torna sul discusso episodio del rigore concesso ai Reds, destinato a pesare sul futuro delle interpretazioni regolamentari. La sconfitta dell'Inter contro il Liverpool continua a far discutere, soprattutto per il rigore assegnato ai Reds che ha deciso il match. Tra le voci più critiche si è alzata quella di Billy Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista televisivo, che ha commentato con toni durissimi l'episodio arbitrale che ha condizionato la gara dei nerazzurri a San Siro. L'ex centrale, noto per la sua lettura lucida delle situazioni di campo, ha puntato il dito contro l'interpretazione del contatto in area e sull'uso del VAR, sottolineando come certe decisioni rischino di snaturare il gioco.

Marchegiani: "Ma quello di Van Dijk è rigore netto per l'Inter. Il braccio è abbastanza lontano dal corpo, è calcio di rigore" Pandev: "Ma è rigore netto" Costacurta: "Se è rigore quello del Liverpool figuriamoci questo..."

