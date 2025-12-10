Costacurta esalta quel bianconero | Quando è entrato ha fatto sempre bene Le sue dichiarazioni in vista di Juve Pafos

In vista della sfida di Champions League tra Juventus e Pafos, Costacurta esalta il talento bianconero, lodando le prestazioni dell’attaccante ex Lille. Le sue parole sottolineano l’importanza di questo giocatore per la squadra e lanciano un messaggio anche sugli altri attaccanti, evidenziando le sfide e le aspettative in vista dell’incontro di questa sera.

Costacurta promuove il talento ex Lille e lancia l’allarme sugli altri attaccanti: le sue dichiarazioni in vista del match di Champions League di stasera. La vigilia di Champions League porta con sé riflessioni importanti sulle scelte di Luciano Spalletti, chiamato a ridisegnare l’attacco della Juventus per la sfida contro il Pafos. Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha offerto un’analisi lucida e diretta sulla situazione del reparto offensivo bianconero, concentrandosi in particolare su una delle novità più attese nell’undici titolare: Edon Zhegrova. L’ex difensore non ha usato mezzi termini per elogiare l’impatto che il kosovaro ha avuto ogni volta che è stato chiamato in causa, anche se per spezzoni di partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Costacurta esalta quel bianconero: «Quando è entrato ha fatto sempre bene». Le sue dichiarazioni in vista di Juve Pafos

