Costacurta avverte | Il rigore al Liverpool cambierà tutto…

Alessandro Costacurta analizza l'episodio chiave della partita tra Inter e Liverpool, concentrandosi sul rigore assegnato nel finale. Durante un collegamento negli studi di Sky Sport, l’ex calciatore esprime la sua opinione e mette in evidenza come questa decisione possa influenzare il risultato e l’andamento della competizione.

Costacurta. Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport, è tornato a commentare l’episodio più discusso della sfida tra Inter e Liverpool: il rigore assegnato nel finale che ha deciso il match a favore degli inglesi. L’ex difensore ha voluto condividere il suo punto di vista sull’impatto che questa decisione avrà nel panorama arbitrale. Secondo Costacurta, la partita era ben avviata per i nerazzurri, che stavano dimostrando solidità e determinazione nel mantenere il risultato. L’assegnazione del rigore, però, ha cambiato radicalmente l’esito della gara e potrebbe avere conseguenze più ampie sul modo in cui gli arbitri gestiranno episodi simili in futuro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, la sparata di Costacurta sul rigore al Liverpool scatena i tifosi sul web. Cesari fa chiarezza - Continua a far discutere il penalty concesso contro l'Inter a San Siro ai Reds in Champions League per la trattenuta di Bastoni, la moviola di Mediaset e l'umore dei social ... Scrive sport.virgilio.it

Capello e Costacurta indignati per la decisione di Zwayer: “Rigore scandaloso, creato un precedente” - Di fronte alla decisione del VAR che ha spinto l'arbitro Zwayer a cambiare decisione e assegnare il rigore al Liverpool, Capello e Costacurta sono esplosi ... Come scrive fanpage.it

Di fronte alla decisione del VAR che ha spinto l’arbitro Zwayer a cambiare decisione e assegnare il rigore al Liverpool, Capello e Costacurta sono esplosi nel post gara gridando allo scandalo: https://fanpa.ge/0is7k - facebook.com Vai su Facebook