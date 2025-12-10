Costacurta avverte | Il rigore al Liverpool cambierà tutto que…

Alessandro Costacurta analizza l'episodio decisivo della partita tra Inter e Liverpool, concentrandosi sul rigore assegnato nel finale. Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore evidenzia come questa decisione arbitrale potrebbe influenzare il corso della competizione e le prospettive delle due squadre.

Costacurta. Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport, è tornato a commentare l'episodio più discusso della sfida tra Inter e Liverpool: il rigore assegnato nel finale che ha deciso il match a favore degli inglesi. L'ex difensore ha voluto condividere il suo punto di vista sull'impatto che questa decisione avrà nel panorama arbitrale. Secondo Costacurta, la partita era ben avviata per i nerazzurri, che stavano dimostrando solidità e determinazione nel mantenere il risultato. L'assegnazione del rigore, però, ha cambiato radicalmente l'esito della gara e potrebbe avere conseguenze più ampie sul modo in cui gli arbitri gestiranno episodi simili in futuro.