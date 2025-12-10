Così l’Italia attraverso il cibo parla di bellezza ed eleganza Scrive Nuschese

L’Italia utilizza il cibo come linguaggio di bellezza ed eleganza, raccontando la propria cultura attraverso sapori autentici. A Washington, Café Milano rappresenta da oltre trent’anni un punto di incontro dove le decisioni importanti si prendono lontano dai vertici istituzionali, favorendo dialoghi e connessioni che uniscono persone e idee.

A Washington, le grandi decisioni nascono spesso lontano dai palazzi del potere. Da oltre trent’anni, Cafe Milano è uno di quei luoghi in cui le distanze si accorciano e le idee trovano un terreno comune. Dal 1992, la sua vocazione è sempre stata chiara. E non avrebbe potuto essere altrimenti, visto che abbiamo messo radici in una città peculiare, dove la politica non è solo istituzione ma anche conversazione quotidiana. Scegliendo la capitale dove tutto cambia – le amministrazioni, le maggioranze al Congresso – ho sempre saputo che una cosa però resta immutata: il bisogno di un luogo bipartisan, discreto e protetto. 🔗 Leggi su Formiche.net