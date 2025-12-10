Così è stato ucciso David Rossi | l' esperimento che smonta l' ipotesi del suicidio

Le recenti indagini condotte dai Ris hanno messo in discussione l'ipotesi del suicidio di David Rossi, evidenziando elementi che suggeriscono una possibile causa diversa dalla tragica conclusione inizialmente ipotizzata. In questo articolo, analizzeremo i risultati delle nuove indagini e le implicazioni di queste scoperte.

Quello di David Rossi, con buona probabilità, non è stato un suicidio e a dirlo, ora, sono anche le nuove indagini condotte dai Ris. " Finalmente oggi non parliamo di possibilità o opinioni, oggi c'è una certezza ", a dirlo è la figlia del capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi, che perse la vita in circostanze sospette precipitando dalla finestra del suo ufficio nel centro di Siena, ai microfoni de Le Iene nel servizio andato in onda martedì 9 dicembre. " Non si sarebbe suicidato, oggi possiamo dimostrarlo attraverso una simulazione con un manichino virtuale, che non lascerebbe spazio a dubbi e incertezze ", si spiega nel servizio in cui è stata raccolta la spiegazione di Giuseppe Monfreda, ingegnere forense che ha condotto l'esperimento, sviluppatore del software Virtual Crash.