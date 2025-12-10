Cos’è il glioblastoma il tumore cerebrale che ha stroncato l’autrice di I love Shopping

Si è spenta per le conseguenze di un glioblastoma Sophie Kinsella, la “signora del chick-lit” che con la saga cult I love Shopping aveva trasformato la leggerezza in un marchio internazionale. L’autrice britannica, amatissima in tutto il mondo, è morta il 10 dicembre a soli 55 anni, dopo aver. 🔗 Leggi su Today.it

