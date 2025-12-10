Cos’è il glioblastoma il tumore cerebrale che ha stroncato l’autrice di I love Shopping

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il glioblastoma è un tumore cerebrale aggressivo e difficile da trattare. Recentemente, si è spento Sophie Kinsella, celebre autrice di

Si è spenta per le conseguenze di un glioblastoma Sophie Kinsella, la “signora del chick-lit” che con la saga cult I love Shopping aveva trasformato la leggerezza in un marchio internazionale. L’autrice britannica, amatissima in tutto il mondo, è morta il 10 dicembre a soli 55 anni, dopo aver. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

cos8217232 glioblastoma tumore cerebraleCos’è il glioblastoma, il tumore cerebrale che ha stroncato l’autrice di "I love Shopping" - E' il più comune e aggressivo tra tutti i tumori maligni del cervello. Si legge su today.it

cos8217232 glioblastoma tumore cerebraleGlioblastoma, cos'è il raro tumore al cervello di Sophie Kinsella? I sintomi e il parere dell'esperto: «Impossibile diagnosi precoce» - Sophie Kinsella, autrice della serie di romanzi bestseller "Shopaholic", è morta all'età di 55 anni. Lo riporta ilgazzettino.it