Cosa vuole fare il governo con l'oro di Bankitalia e perché la Bce è intervenuta

L'articolo analizza le recenti tensioni tra il governo italiano e la Banca centrale europea riguardo alle riserve auree di Bankitalia. Dopo il rifiuto della BCE all'emendamento di Fdi, il ministro Giorgetti ha inviato una lettera di chiarimento ai vertici di Francoforte, evidenziando le implicazioni di questa controversia e le possibili strategie future.

Dopo il nuovo parere negativo della Bce all'emendamento Fdi sulle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia, il ministro Giorgetti ha inviato una lettera di chiarimento ai banchieri di Francoforte. Domani potrebbe incontrare Lagarde. Ma perché c'è un braccio di ferro fra l'Ue e il governo Meloni sull'oro di Bankitalia?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

