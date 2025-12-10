Cosa succederà alla Lazio nel calciomercato invernale | le ipotesi dopo il blocco nell'ultima sessione

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio si prepara a scoprire se potrà agire liberamente nel calciomercato invernale, dopo il blocco imposto nella scorsa estate. La prossima settimana rappresenta un momento cruciale per il club biancoceleste, che attende con attenzione le decisioni necessarie per rinforzare la rosa e affrontare la seconda parte della stagione.

La prossima settimana la Lazio scoprirà se potrà operare liberamente sul mercato invernale dopo il blocco della scorsa estate: cosa serve a Lotito per poter comprare nuovi giocatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

cosa succeder224 lazio calciomercatoCosa succederà alla Lazio nel calciomercato invernale: le ipotesi dopo il blocco nell’ultima sessione - La prossima settimana la Lazio scoprirà se potrà operare liberamente sul mercato invernale dopo il blocco della scorsa estate: cosa serve a Lotito per ... Secondo fanpage.it