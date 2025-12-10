Cosa sta succedendo al Bari e perché i tifosi stanno protestando contro la famiglia De Laurentiis

I tifosi del Bari stanno manifestando insoddisfazione per la gestione del club da parte della famiglia De Laurentiis, accusata di mancanza di programmazione e chiarezza futura. La protesta si intensifica con richieste di cessione anticipata, nel timore che le multiproprietà possano influenzare negativamente il futuro della squadra prima della scadenza ufficiale del 2028/2029.

