Cosa sta succedendo al Bari e perché i tifosi stanno protestando contro la famiglia De Laurentiis
I tifosi del Bari stanno manifestando insoddisfazione per la gestione del club da parte della famiglia De Laurentiis, accusata di mancanza di programmazione e chiarezza futura. La protesta si intensifica con richieste di cessione anticipata, nel timore che le multiproprietà possano influenzare negativamente il futuro della squadra prima della scadenza ufficiale del 2028/2029.
I tifosi del Bari protestano per la mancanza di programmazione da parte della famiglia De Laurentiis chiedendo che il club venga ceduto ad altri ancor prima del termine ultimo per le multiproprietà datato inizio stagione 20282029. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tornano le tensioni tra i due Paesi: ecco cosa sta succedendo ? mdst.it/48KS7GW - facebook.com Vai su Facebook
#Yildiz: “Oggi falso nueve? Vediamo cosa succede in campo, sono cambi decisi dal mister. #Spalletti non mi ha chiesto niente di speciale, ma di giocar come al solito. Non ho pressioni ulteriori. Maradona stadio incredibile: tutti conoscono la storia di questo cl Vai su X
Bari nel caos: polizia al campo d’allenamento, conferenza blindata per Vincenzo Vivarini. Ecco cosa sta succedendo - La tensione intorno al Bari di Vivarini è alta: polizia al campo nei pressi dell'antistadio alla vigilia della sfida con la Juve Stabia ... Secondo clubdoria46.it
Amici Serale, rivoluzione tra i giudici: i nuovi nomi anticipazionitv.it
L’auto sospetta, l’inseguimento a folle velocità, violenti speronamenti all’auto dei vigili: tre feriti ilrestodelcarlino.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Semestre filtro a Medicina, oggi il secondo appello: le impressioni degli studenti lanazione.it
Ferdinand, il commento social dell’ex difensore dopo il rigore assegnato al Liverpool internews24.com
Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales si amano in segreto, l’indiscrezione dilei.it