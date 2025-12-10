Cosa significa il ritiro dello studio sul glifosato e il ruolo dell’UE

L'annullamento di uno studio sul glifosato ha suscitato grande attenzione, alimentando dubbi sull'affidabilità delle autorità regolatorie europee. Questa ritrattazione mette in discussione le valutazioni di sicurezza del pesticida e apre un dibattito sul ruolo e le responsabilità dell'UE nella tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La notizia della ritrattazione di uno studio a favore della sicurezza del glifosato ha fatto scalpore ed è stato accolto come la prova dell’inadeguatezza degli enti regolatori europei. In pratica, tale ritrattazione, che riguarda un singolo lavoro, viene utilizzata per ritrattare decenni di ricerche scientifiche sul pesticida. Anche in questo caso, la narrazione risulta fuorviante e proposta in ottica antieuropea (e non solo). La review di Williams, Kroes e Munro, pubblicata nel 2000, è stata effettivamente un testo molto citato nel dibattito pubblico, ma il sistema di valutazione del rischio adottato da EFSA ed ECHA non dipende mai da un unico studio e la ritrattazione non smentisce le attuali valutazioni. 🔗 Leggi su Open.online

