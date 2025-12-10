Cosa prevedono le proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione
Le recenti proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione europea introducono procedure accelerate di frontiera, trasferimenti forzati verso paesi terzi e un’estensione della detenzione amministrativa per i richiedenti asilo, suscitando dibattiti sulle implicazioni umanitarie e sui diritti fondamentali coinvolti.
Procedure accelerate di frontiera, trasferimenti forzati in paesi non europei, estensione della detenzione amministrativa per i richiedenti asilo.
