Cosa prevede il nuovo accordo Ue sul clima | -90% di emissioni al 2040 perché si parla di target flessibili

Il nuovo accordo dell'UE sul clima stabilisce un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040, con alcune flexibilità sui target. Questo risultato è stato raggiunto attraverso un negoziato tra il Consiglio e l'Europarlamento, segnando un passo decisivo verso l'impegno europeo per la sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici.

I negoziatori del Consiglio Ue e dell'Europarlamento si sono accordati sulla modifica della legge europea sul clima che prevede il taglio del 90% delle emissioni entro il 2040. Con l'accordo - che è stato definito "flessibile" dai promotori - ok anche ai crediti internazionali e alla possibilità per la Commissione di rivedere i target a seguito di valutazioni periodiche. Ecco che cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Più forza al risanamento ambientale accordo tra Sogin e Sogesid - Zazoom Social News

Protocollo d’Intesa sulla Legalità Firmato ad Avellino | Un’azione congiunta contro usura ed estorsione - Zazoom Social News

CCNL Lavoro domestico: cosa prevede, novità e aumenti - In arrivo aumenti fino a 100 euro, scaglionati fino al 2028, nuove indennità professionali e rivalutazioni annuali legate all’inflaz ... Riporta ticonsiglio.com

Buoni pasto anche di notte: la Cassazione dà ragione a un’infermiera e cambia le regole in sanità, aprendo la strada a nuovi diritti per chi lavora su turni notturni. Ecco cosa prevede la sentenza e quali effetti avrà per il personale. Leggi l’approfondimento com - facebook.com Vai su Facebook

Ue adotta programma Edip per rafforzare industria difesa: cosa prevede Vai su X