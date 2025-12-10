Cosa non torna Omicidio Garlasco le foto che fanno esplodere lo scandalo

Nel contesto delle indagini sull’omicidio di Garlasco, emergono nuove foto che sollevano dubbi e sospetti. Mentre prosegue il procedimento legale contro Andrea Sempio e Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poddi nel 2007, l’attenzione si concentra su dettagli che potrebbero cambiare le ricostruzioni ufficiali, alimentando lo scandalo e l’interesse pubblico.

Mentre proseguono le indagini sul delitto di Garlasco, con Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso con altri o con Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poddi il 13 agosto 2007, continua l'attività di giornalisti e creator. La youtuber Francesca Bugamelli, nota per il suo canale Bugalalla Crime, ha mostrato a Ignoto X su La7 alcune foto inedite di cui è venuta in possesso e che ha pubblicato sul suo videopodcast. Questo materiale segue quello pubblicato qualche giorno fa, in cui apparivano Sempio, il padre e le gemelle Cappa fotografati davanti alla casa dei Poggi dopo la diffusione della notizia del delitto.

