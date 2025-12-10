Cosa lascia Inter-Liverpool? Le colpe di Chivu e l’assenza di Lautaro Martinez

L'incontro tra Inter e Liverpool in Champions League ha evidenziato diverse criticità, tra errori individuali e assenze importanti. La sconfitta casalinga, decisa anche da un episodio controverso nel finale, mette in luce le difficoltà della squadra nerazzurra e le responsabilità di alcuni giocatori chiave, tra cui Chivu e Lautaro Martinez.

La sconfitta patita in Champions League ha lasciato l’amaro in bocca in casa nerazzurra: dagli infortunati alle altre situazioni Il rigorino, se così possiamo definirlo, assegnato sul finale di gara dall’arbitro tedesco Felix Zwayer per la trattenuta di Bastoni a Wirtz, ha consentito al Liverpool di espugnare il ‘Giuseppe Meazza’. Proteste Inter (Ansa) – Calciomercato.it L’ Inter, in tutte le sue componenti, ha espresso il proprio malcontento a fine partita e anche i giocatori avversari si sono espressi sulla questione palesando dubbi. In ogni caso, andando oltre questa questione, c’è bisogno anche di analizzare le scelte dell’allenatore Cristian Chivu e la prestazione dei singoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Cosa lascia Inter-Liverpool? Le colpe di Chivu e l’assenza di Lautaro Martinez

Garlasco, Massimo Giletti si lascia sfuggire tutto su Sempio e Stasi. "Davvero strano". Cosa ha notato (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com Vai su Facebook

Capello durissimo dopo Inter-Liverpool: "Rigore scandaloso, è una vergogna. So già cosa diranno..." - Fabio Capello non ha usato giri di parole per commentare il rigore concesso al Liverpoool nel match di Champions League contro l' Inter: "Scandaloso. Si legge su msn.com