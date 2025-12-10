Cosa ci fa una Ferrari sul balcone? Il video della macchina parcheggiata dentro casa a Vienna diventa virale

Un video insolito mostra una Ferrari parcheggiata all’interno di un appartamento a Vienna, diventando rapidamente virale. La scena evidenzia come la passione per le supercar possa portare a soluzioni estreme in presenza di spazi limitati. Un’immagine sorprendente che unisce lusso e creatività in modo inaspettato.

Quando la passione per le supercar incontra la carenza di parcheggi, possono nascere soluzioni davvero estreme. È quanto accaduto a Vienna, dove un giovane imprenditore austriaco ha deciso di risolvere il problema dello spazio in modo decisamente fuori dagli schemi: sollevando la sua Ferrari ibrida da 300.000 euro direttamente sul balcone del suo appartamento al primo piano. Amar Dezic, un giovane proprietario di un’officina di tuning (modifiche per auto) e collezionista di supercar, si è trovato di fronte a un problema: non riusciva a trovare un garage libero nel suo quartiere dove mettere al sicuro la sua preziosa Ferrari ibrida da 830 cavalli per l’inverno. 🔗 Leggi su Cultweb.it