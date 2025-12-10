Corteo per la Palestina a Lecco il 13 dicembre | Contro guerre e tagli al sociale
Il 13 dicembre a Lecco si terrà un corteo per la Palestina, promosso contro guerre e tagli al sociale. La manifestazione nasce dall’esigenza di sostenere i diritti e la pace, estendendo il suo messaggio a tematiche più ampie come il welfare e la giustizia sociale, coinvolgendo la comunità in un’azione di solidarietà e impegno civico.
Una manifestazione che va oltre la solidarietà alla Palestina per abbracciare temi più ampi legati alla pace, al welfare e alla giustizia sociale. È questo il senso del corteo organizzato a Lecco per sabato 13 dicembre dal Coordinamento lecchese stop al genocidio, che partirà alle 14:30 da viale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Catania, agenti feriti durante corteo pro Palestina, obbligo di firma per quattro indagati I dettagli: https://qds.it/catania-agenti-feriti-corteo-palestina-obbligo-firma-quattro-indagati/ - facebook.com Vai su Facebook
Sabato un corteo per la Palestina "e contro le guerre in generale" - L’iniziativa del Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio Il corteo partirà da viale Valsugana alle 14. Si legge su msn.com
