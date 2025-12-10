Corte d’Appello di Milano confermata la condanna a 4 anni per Irene Pivetti

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, imputata per evasione fiscale e autoriciclaggio legati a operazioni commerciali del 2016. La decisione si inserisce in un procedimento giudiziario che coinvolge l’ex politica in diverse contestazioni finanziarie.

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, già presidente della Camera, imputata per evasione fiscale e autoriciclaggio in relazione a una serie di operazioni commerciali del 2016. Al centro del processo c’è un giro d’affari da circa dieci milioni di euro legato alla compravendita di tre Ferrari Granturismo. Secondo le indagini coordinate dal pm Giovanni Tarzia e condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, quelle transazioni sarebbero state utilizzate per far rientrare denaro di origine illecita, frutto di violazioni fiscali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it