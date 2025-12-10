Corruzione in Comune striscioni a difesa di Marrandino | Il nostro sindaco non si tocca

A Castel Volturno sono comparsi striscioni di sostegno al sindaco Pasquale Marrandino, recentemente coinvolto in un'indagine per corruzione. La manifestazione di solidarietà evidenzia le tensioni e le opinioni contrastanti nella comunità locale, mentre il caso continua a suscitare discussioni sulla gestione amministrativa e sulla figura del primo cittadino.

A Castel Volturno spuntano gli striscioni in favore del sindaco Pasquale Marrandino, indagato per corruzione. E’ accaduto nella serata di ieri - martedì 9 dicembre - dopo le perquisizioni disposte dalla Procura nei confronti del primo cittadino.Già nel corso della giornata, i cittadini hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

#Leinì alla nuova assemblea nazionale di #AvvisoPubblico A #Verona il Comune rinnova l'impegno nella #lottaallamafia e alla corruzione. Un passo in più per costruire insieme comunità più trasparenti, sicure e responsabili - facebook.com Vai su Facebook

È stato presentato oggi 2 dicembre 2025 presso la sede della Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) di via delle Botteghe Oscure, a Roma, il nuovo dossier di Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione "Il Male in Comune" sul fe Vai su X

Corruzione in Comune, striscioni a difesa di Marrandino: "Il nostro sindaco non si tocca" - A Castel Volturno spuntano gli striscioni in favore del sindaco Pasquale Marrandino, indagato per corruzione. Segnala casertanews.it