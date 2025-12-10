Corruzione in Comune striscioni a difesa di Marrandino | Il nostro sindaco non si tocca
A Castel Volturno sono comparsi striscioni di sostegno al sindaco Pasquale Marrandino, recentemente coinvolto in un'indagine per corruzione. La manifestazione di solidarietà evidenzia le tensioni e le opinioni contrastanti nella comunità locale, mentre il caso continua a suscitare discussioni sulla gestione amministrativa e sulla figura del primo cittadino.
A Castel Volturno spuntano gli striscioni in favore del sindaco Pasquale Marrandino, indagato per corruzione. E’ accaduto nella serata di ieri - martedì 9 dicembre - dopo le perquisizioni disposte dalla Procura nei confronti del primo cittadino.Già nel corso della giornata, i cittadini hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
#Leinì alla nuova assemblea nazionale di #AvvisoPubblico A #Verona il Comune rinnova l'impegno nella #lottaallamafia e alla corruzione. Un passo in più per costruire insieme comunità più trasparenti, sicure e responsabili - facebook.com Vai su Facebook
È stato presentato oggi 2 dicembre 2025 presso la sede della Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) di via delle Botteghe Oscure, a Roma, il nuovo dossier di Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione "Il Male in Comune" sul fe Vai su X
Corruzione in Comune, striscioni a difesa di Marrandino: "Il nostro sindaco non si tocca" - A Castel Volturno spuntano gli striscioni in favore del sindaco Pasquale Marrandino, indagato per corruzione. Segnala casertanews.it
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it