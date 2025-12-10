Corruzione in Comune striscioni a difesa di Marrandino | Il nostro sindaco non si tocca

A Castel Volturno sono comparsi striscioni di sostegno al sindaco Pasquale Marrandino, recentemente coinvolto in un'indagine per corruzione. La manifestazione di solidarietà evidenzia le tensioni e le opinioni contrastanti nella comunità locale, mentre il caso continua a suscitare discussioni sulla gestione amministrativa e sulla figura del primo cittadino.

A Castel Volturno spuntano gli striscioni in favore del sindaco Pasquale Marrandino, indagato per corruzione. E’ accaduto nella serata di ieri - martedì 9 dicembre - dopo le perquisizioni disposte dalla Procura nei confronti del primo cittadino.Già nel corso della giornata, i cittadini hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

