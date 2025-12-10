Corruzione e mazzette è allarme Sette indagati e due inchieste

L’allarme sulla corruzione si intensifica con due inchieste e sette indagati, come evidenziato da Libera, che ha raccolto notizie da fonti nazionali e locali. L’associazione si impegna nella lotta contro la criminalità organizzata, evidenziando la diffusione di fenomeni illeciti che coinvolgono diverse regioni italiane.

Perugia, 10 dicembre 2025 – Due inchieste per corruzione e sette indagati. E’ il bilancio che fa Libera, associazione in prima linea contro la lotta alla criminalità organizzata, che ha messo insieme le indagini in tutto il Paese in base ai lanci di Agenzie, articoli su quotidiani nazionali e locali, rassegne stampe istituzionali, comunicati delle Procure della Repubblica e delle Forze dell’Ordine. L’Umbria come visto non è esente con numeri che in apparenza appaiono modesti, ma proprio perché la raccolta si basa su notizie-stampa è bene andarci coi piedi di piombo. I numeri sono relativi ai primi undici mesi nel 2025 (1° gennaio 30 novembre 2025) e sono stati resi noti in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione che si è celebrata ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it