Corruzione e mazzette è allarme Sette indagati e due inchieste
L’allarme sulla corruzione si intensifica con due inchieste e sette indagati, come evidenziato da Libera, che ha raccolto notizie da fonti nazionali e locali. L’associazione si impegna nella lotta contro la criminalità organizzata, evidenziando la diffusione di fenomeni illeciti che coinvolgono diverse regioni italiane.
Perugia, 10 dicembre 2025 – Due inchieste per corruzione e sette indagati. E’ il bilancio che fa Libera, associazione in prima linea contro la lotta alla criminalità organizzata, che ha messo insieme le indagini in tutto il Paese in base ai lanci di Agenzie, articoli su quotidiani nazionali e locali, rassegne stampe istituzionali, comunicati delle Procure della Repubblica e delle Forze dell’Ordine. L’Umbria come visto non è esente con numeri che in apparenza appaiono modesti, ma proprio perché la raccolta si basa su notizie-stampa è bene andarci coi piedi di piombo. I numeri sono relativi ai primi undici mesi nel 2025 (1° gennaio 30 novembre 2025) e sono stati resi noti in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione che si è celebrata ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Paese delle mazzette. Report di Libera, la corruzione dilaga. In un anno raddoppiati gli indagati
L'inchiesta per corruzione all'Asp, confessa anche il dirigente: "Sì, ho intascato quelle mazzette"
Corruzione in Ucraina, ora Zelensky rischia il posto: «Cosa sapeva di mazzette e malaffare?»
Raddoppiano i casi, le inchieste e gli indagati per corruzione. Insieme all’industria delle armi, c’è un’altra “industria” che continua a prosperare: quella delle mazzette e della corruzione, che non abbassa i tentacoli sui soldi pubblici, ma dilaga sempre di più. - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - Dossier Libera: Italia sotto mazzetta #9dicembre #TV2000 #mazzette #corruzione #appalti @liberainfo Vai su X
Corruzione e mazzette, è allarme. Sette indagati e due inchieste - E’ il bilancio che fa Libera, associazione in prima linea contro la lotta alla criminalità organizzata, che ha messo insieme ... lanazione.it scrive
Usa, sparatoria alla Kentucky State University: almeno un morto. Arrestato un sospettato lapresse.it
PAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1: Thuram non si accende, Zwayer regala il rigore ai Reds calciomercato.it
Papa Leone: “Trump? Non è realista fare un accordo di pace sull’Ucraina senza l’Europa” thesocialpost.it
Slot a Sky: «Grande vittoria a San Siro, oggi contano solo i ragazzi che hanno giocato» internews24.com
Corruzione e mazzette, è allarme. Sette indagati e due inchieste lanazione.it
Champions: Atalanta-Chelsea 2-1 lapresse.it