Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale E’ caccia al pirata della strada La tragedia alle 4 e 30 di mattina in via Rolli a Roma

Un incidente stradale alle prime luci dell’alba a Roma ha provocato la morte di Roberto Sabbatini, 67 anni, vittima di un investimento durante una consegna. La tragedia si è consumata in via Rolli, mentre è in corso la caccia al pirata della strada. L’incidente ha sconvolto la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei lavoratori.

Una giornata di lavoro come tante si è trasformata in tragedia per Roberto Sabbatini, 67 anni, che stava effettuando consegne di cornetti a bordo di un furgone Dacia Dokker. Nella notte di martedì 9 dicembre, intorno alle 4:30, all'altezza di via Ettore Rolli, all'incrocio con via Carlo Porta, il mezzo è stato travolto da una Mercedes. L'impatto è stato talmente violento che per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il 33enne ferito e la versione sul presunto conducente in fuga. All'interno della Mercedes è stato trovato un 33enne, proprietario del veicolo, rimasto ferito e trasportato in ospedale per le cure del caso.

