Corriere dello Sport | Mou vota Napoli Conte rilancia

A Lisbona piove senza sosta e la strada che porta a Seixal, quartiere affacciato sul Tago e cuore pulsante del Benfica Campus, diventa un serpentone di auto. È qui che, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, José Mourinho prepara la sfida che può riaprire il destino europeo dei portoghesi. Lo Special gioca letteralmente "in casa": Seixal è a un passo da Setúbal, il suo regno. Mourinho, in tuta bianca immobile come un monumento, prova a rilanciare il Benfica: «Finché la matematica non ci dirà che siamo fuori, io ci credo».