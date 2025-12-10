Corriere dello Sport | Mou vota Napoli Conte rilancia

Napolipiu.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lisbona si trasforma in un caleidoscopio di auto e pioggia incessante, mentre il percorso verso il Benfica Campus si anima di traffico. Tra le pagine di Corriere dello Sport, si intrecciano le voci di Mou e Conte, protagonisti del calcio italiano, con opinioni contrastanti sul momento delle rispettive squadre.

"> A Lisbona piove senza sosta e la strada che porta a Seixal, quartiere affacciato sul Tago e cuore pulsante del Benfica Campus, diventa un serpentone di auto. È qui che, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, José Mourinho prepara la sfida che può riaprire il destino europeo dei portoghesi. Lo Special gioca letteralmente “in casa”: Seixal è a un passo da Setúbal, il suo regno. Mourinho, in tuta bianca immobile come un monumento, prova a rilanciare il Benfica: «Finché la matematica non ci dirà che siamo fuori, io ci credo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport mou vota napoli conte rilancia

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Mou vota Napoli. Conte rilancia”

Corriere dello Sport – Como, Nico Paz ha già comunicato il proprio futuro: ma c’è un retroscena

Corriere dello Sport – “Juve su Bernardo Silva. Ma c’è da superare la concorrenza”

Corriere dello Sport: “Smorfia Napoli. Conte-Pep 4-3”

Roma-Siviglia 0-0, Corriere dello Sport: "Carattere Mou, manca il gol" - 0 nell'amichevole contro il Siviglia in amichevole e il Corriere dello Sport sottolinea proprio l'assenza del gol, dedicando un titolo in prima pagina al test dei giallorossi ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com