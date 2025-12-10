Corriere dello Sport – ecco quanto vale adesso sul mercato

Il Corriere dello Sport analizza il valore attuale di Svilar nel mercato del 2025, sottolineando le sue straordinarie prestazioni. Con un record di salvataggi pari all’85,2%, si conferma come uno dei protagonisti assoluti della Serie A, dimostrando un dominio che si riflette anche nel suo valore commerciale.

