Corriere dello Sport – ecco quanto vale adesso sul mercato
Il Corriere dello Sport analizza il valore attuale di Svilar nel mercato del 2025, sottolineando le sue straordinarie prestazioni. Con un record di salvataggi pari all’85,2%, si conferma come uno dei protagonisti assoluti della Serie A, dimostrando un dominio che si riflette anche nel suo valore commerciale.
2025-12-10 09:47:00 Il Corriere dello Sport: Svilar, numeri da top. L’85,2% di salvataggi, record assoluto in Serie A, non è una statistica: è una dichiarazione di dominio. E poi c’è il dato che racconta ancora meglio la sua grandezza: il PSxG, l’ indice che misura quanti gol un portiere “evita” rispetto alle conclusioni pericolose subite. Svilar viaggia a 13,3: significa che, a fronte dei 54 tiri in porta concessi dalla Roma, avrebbe dovuto incassarne quasi 14. Uno a partita. Invece sono solo otto. Maxi crescita per Svilar. E pensare che questo ragazzo era arrivato praticamente a zero dal Benfica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Come riporta Il Corriere dello Sport, Bailey potrebbe salutare la Roma in anticipo, già a gennaio. Per garantire nuove entrate, vedi Zirkzee, i giallorossi avrebbero infatti bisogno di liberare spazio e soprattutto alleggerire il monte ingaggi. Non solo il ritorno di - facebook.com Vai su Facebook
La prima pagina del Corriere di Bologna Sport in edicola oggi. Buona giornata Vai su X
Migranti, von Der Leyen lancia piano contro trafficanti di Europa e Africa lapresse.it
Marocco, crollano due palazzi a Fez: soccorritori al lavoro tra le macerie lapresse.it
«La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, ... iodonna.it
A palazzo Medici Riccardi arrivata una punta di abete di 6 metri donata dall’unione dei comuni montani del ... lanazione.it
Carceri: Mattarella, 'arte, studio e cultura per costruire futuro e rinascita' (2) iltempo.it
Torino, Petrachi è il nuovo direttore sportivo lettera43.it