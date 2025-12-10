Corridoi umanitari atterrano a Fiumicino 122 rifugiati evacuati da Tripoli
Domani, 11 dicembre, all'aeroporto di Fiumicino, atterreranno 122 rifugiati evacuati da Tripoli attraverso i corridoi umanitari, un'operazione coordinata da istituzioni e organizzazioni internazionali per garantire la loro sicurezza e assistenza.
Fiumicino, 10 dicembre 2025 – Atterreranno domani, giovedì 11 dicembre, al Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, 122 rifugiati evacuati da Tripoli (Libia) grazie ai corridoi umanitari promossi da ministero dell’Interno, ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Unhcr, Arci e Comunità di Sant’Egidio. Lo riferisce una nota della Comunità di Sant’Egidio, precisando che il gruppo – in cui oltre la metà dei beneficiari sono minori – proviene da Sudan, Sud Sudan ed Eritrea e giungerà in Italia con un volo organizzato dall’Agenzia Onu per i rifugiati. I beneficiari saranno accolti in diverse regioni: 53 persone dalla Comunità di Sant’Egidio, 30 dall’Arci e 39 tramite il Sistema accoglienza e integrazione (Sai). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
La logica del muro non ci rende sicuri. È il trionfo delle paure nazionaliste. A dieci anni dall'inizio dei corridoi umanitari, in un'intervista a La Stampa, alcune considerazioni sulla questione migratoria, che non si scarica sugli Stati di prima accoglienza, ma si affr - facebook.com Vai su Facebook
Corridoi umanitari, a Fiumicino 44 profughi dall’Etiopia quasi tutti sudanesi fuggiti dalla guerra - ROMA – Il Giubileo dei Migranti culminerà domani, domenica 5 ottobre con Leone XIV a San Pietro è cominciato per la Comunità di Sant’Egidio con l'arrivo a Fiumicino di 44 profughi dall’Etiopia con i ... Come scrive repubblica.it
