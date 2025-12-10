Corno Express al via la terza edizione | treno skipass e ciaspole tutte le quote e gli orari

È tornata la terza edizione di Corno Express, il pacchetto che combina sostenibilità e divertimento sulla neve, offrendo treno, skipass e ciaspole. Presentata oggi a eXtraBO, questa iniziativa permette di godersi le montagne in modo ecologico, con quote e orari dettagliati per un’esperienza completa e accessibile.

Torna il pacchetto che unisce sostenibilità e divertimento sulla neve: è stata presentata oggi, 10 dicembre, a eXtraBO la terza edizione di Corno Express. L'iniziativa, nata dalla rinnovata partnership tra Territorio Turistico Bologna-Modena, Corno alle Scale srl e Trenitalia Tper, mira a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

