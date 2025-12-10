Coppa Italia Serie C Ravenna fuori | al Benelli sono fatali i calci di rigore in semifinale va il Renate
Il Ravenna si ferma ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C, superato dal Renate nella lotteria dei rigori al termine di un pareggio 1-1. Dopo una sfida combattuta, i giallorossi non riescono a superare gli avversari nelle serie dal dischetto, con Esposito che sbaglia l'ultimo rigore, e vedono così interrompersi il loro percorso nella competizione.
Termina ai quarti di finale il percorso del Ravenna in Coppa Italia Serie C. Mercoledì i giallorossi pareggiano 1-1 col Renate e vengono sconfitti dopo 14 calci di rigore: Esposito l'unico a non andare a segno. Nei 90 minuti i giallorossi erano riusciti a pareggiare all'85' grazie alla rete del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
