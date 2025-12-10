Coppa Europa l' austriaco Hacker rientra e vince subito a Santa Caterina Valfurva
L'austriaco Hacker torna in gara e conquista subito una vittoria a Santa Caterina Valfurva, dopo il rinvio di un giorno del superG per garantire terreno più stabile. La località italiana si è presentata nelle condizioni ideali per l'apertura delle tre gare del circuito maschile di Coppa Europa di sci alpino.
La scelta di rinviare di un giorno il superG, per permettere al terreno di assestarsi, ha pagato. Questa mattina la Deborah Compagnoni di Santa Caterina Valfurva si è presentata nelle condizioni migliori per la prima delle tre gare del circuito maschile della Coppa Europa di sci alpino. Manto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Favoloso rientro di Felix Hacker nella "sua" Santa Caterina: l'austriaco vince subito il super-g, 4° Abbruzzese - Coppa Europa maschile: la prima gara del trittico sulla 'Deborah Compagnoni' è del dominatore della scorsa stagione a livello continentale, che poi si ... Riporta neveitalia.it
Sci alpino, Abbruzzese sfiora il podio nel superG di Santa Caterina in Coppa Europa. Vince l’austriaco Hacker - Dopo la doppietta in discesa della stagione passata sulla pista italiana, l'austriaco ... Si legge su oasport.it
Coppa Europa maschile: la prima gara del trittico sulla "Deborah Compagnoni" è del dominatore della scorsa stagione a livello continentale, che poi si infortunò gravemente in prova sulla Streif. Battuti Mintegui e Kohler, poi il genovese miglior azzurro ai piedi - facebook.com Vai su Facebook
Sci: Coppa Europa a Obereggen, slalom spettacolo prima di Natale. Appuntamento a venerdì 19 dicembre sull'impegnativa pista Maierl #ANSA Vai su X