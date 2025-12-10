Coppa Divisione Feldi Eboli agli ottavi di finale | superata la Sandro Abate

La Feldi Eboli si qualifica agli ottavi di finale della Coppa Divisione dopo aver battuto 3-2 la Sandro Abate Avellino. La partita ha visto le volpi lottare fino all'ultimo istante contro un avversario agguerrito, dimostrando determinazione e carattere in una sfida ricca di emozioni.

Tempo di lettura: 3 minuti La Feldi Eboli continua la sua corsa in Coppa della Divisione superando per 3-2 la Sandro Abate Avellino, che fino alla fine ha cercato di complicare la serata delle volpi. Dinanzi al pubblico del Palasele la Feldi avanza al turno successivo conquistando gli Ottavi di Finale e conferma la sua crescita costante, con l’ennesima prova corale di alto livello. Sin dalle prime battute Felipinho è uno dei più pericolosi, creando due occasioni importanti, una conclusione fuori di poco e un’altra sventata da Ducci. L’Avellino però risponde presente e Dalcin è costretto a un intervento decisivo per tenere il risultato sullo 0-0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it