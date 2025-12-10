Coppa del Mondo di Sci di Fondo il classico ‘trittico’ a Davos | l’Italia punta al podio

A Davos torna il tradizionale trittico di gare di Coppa del Mondo di Sci di Fondo, un evento di grande rilievo per gli appassionati e gli atleti. L’Italia punta a ottenere risultati di rilievo e a salire sul podio in questa prestigiosa occasione.

Si rinnova l’appuntamento a Davos, per il ‘trittico di gare’ in Coppa del Mondo, per lo Sci di Fondo Azzurro. La competizione vede in programma la team sprint, la prova sprint individuale e la 10 km con partenza ad intervalli (12, 13 e 14 dicembre). Gli occhi dei tifosi sono puntati su Federico Pellegrino che in bacheca ha ben 4 successi in questa importante tappa (2014,2015,2020,2022), la classica, del circuito iridato. L’Azzurro è salito otto volte sul podio e l’ultima volta è stata nel gennaio del 2024, nell’ambito del tradizionale Tour de Ski. I convocati azzurri – Fonte FISIfisi.org. Il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato per la tappa elvetica Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Maria Gismondi, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Iris De Martin Pinter e Anna Comarella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it