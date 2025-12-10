Cooperazione o infiltrazione? Il nodo Uk-Cina sulla ricerca scientifica

L'articolo analizza il delicato equilibrio tra cooperazione e infiltrazione nella ricerca scientifica tra Regno Unito e Cina, evidenziando le implicazioni strategiche e le sfide di governance per lo Stato. Un focus sulla complessità di gestire un sistema di ricerca aperto in un contesto di crescente competizione geopolitica.

La questione non riguarda il singolo paper né il singolo professore. Riguarda invece la struttura del sistema, la sua esposizione strategica e la capacità, o incapacità, dello Stato di governare il rapporto tra ricerca aperta e competizione geopolitica. In questo quadro si inserisce l'inchiesta del Times sulle collaborazioni tra università britanniche e istituti cinesi legati all'Esercito popolare di liberazione (Pla), così come il rapporto di Strider Technologies che ne costituisce il fondamento analitico, ricostruendo come, dal 2020, oltre 8.000 pubblicazioni scientifiche hanno coinvolto più di 5.

