Convocati Juve per il Pafos | due rientri fondamentali per Spalletti L’elenco dei giocatori a disposizione per la Champions
La Juventus ha annunciato i convocati per la trasferta a Pafos, con due ritorni importanti che rafforzano la rosa di Spalletti. Ecco l'elenco completo dei giocatori disponibili per la partita di Champions, con attenzione ai rientri strategici e alle scelte dell’allenatore.
Convocati Juve per il Pafos: due rientri fondamentali per Spalletti. L’elenco dei giocatori a disposizione per la gara di Champions. Luciano Spalletti ha diramato l’ elenco ufficiale dei convocati in vista della cruciale sfida di Champions League che la Juventus disputerà questa sera alle ore 21 allo Stadium contro il Pafos. La lista presenta notizie positive per il reparto difensivo, ma anche le consuete, pesanti assenze. I rientri in difesa: Bremer e Rugani ci sono. Il principale sospiro di sollievo per Luciano Spalletti arriva dal reparto arretrato. La lista dei convocati conferma il rientro di due pedine fondamentali per la difesa bianconera: Gleison Bremer e Daniele Rugani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bremer e Rugani convocati per Juve Pafos Cosa filtra dopo il ritorno in gruppo ? - facebook.com Vai su Facebook
| SQUAD LIST Sono 24 i convocati da mister Abate per #FrosinoneJuveStabia ssjuvestabia.it/blog/serie-bkt… #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps Vai su X
Bremer e Rugani convocati per Juve Pafos: c’è l’annuncio di Spalletti! Spoiler anche sul possibile minutaggio. Le parole del tecnico bianconero - Le parole del tecnico bianconero Luciano Spalletti, tecnico bianconero, è intervenuto in ... Da juventusnews24.com
Superbonus, la beffa finale: a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini: ecco ... secoloditalia.it
“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi ... ilfattoquotidiano.it
“Bonus da 55 euro per le bollette”. L’annuncio in Italia, a chi spetta e come ottenerlo thesocialpost.it
Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto, è svolta nelle indagini: “L’abbiamo trovato” thesocialpost.it
Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo dayitalianews.com
Inter Liverpool, seconda beffa europea: rigore contestato e passo indietro a San Siro internews24.com