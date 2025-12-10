Convocati Juve per il Pafos | due rientri fondamentali per Spalletti L’elenco dei giocatori a disposizione per la Champions

La Juventus ha annunciato i convocati per la trasferta a Pafos, con due ritorni importanti che rafforzano la rosa di Spalletti. Ecco l'elenco completo dei giocatori disponibili per la partita di Champions, con attenzione ai rientri strategici e alle scelte dell’allenatore.

Convocati Juve per il Pafos: due rientri fondamentali per Spalletti. L’elenco dei giocatori a disposizione per la gara di Champions. Luciano Spalletti ha diramato l’ elenco ufficiale dei convocati in vista della cruciale sfida di Champions League che la Juventus disputerà questa sera alle ore 21 allo Stadium contro il Pafos. La lista presenta notizie positive per il reparto difensivo, ma anche le consuete, pesanti assenze. I rientri in difesa: Bremer e Rugani ci sono. Il principale sospiro di sollievo per Luciano Spalletti arriva dal reparto arretrato. La lista dei convocati conferma il rientro di due pedine fondamentali per la difesa bianconera: Gleison Bremer e Daniele Rugani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com