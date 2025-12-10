Convocati Juve per il Pafos | due rientri fondamentali per Spalletti L’elenco dei giocatori a disposizione per la Champions

10 dic 2025

La Juventus ha annunciato i convocati per la trasferta a Pafos, con due ritorni importanti che rafforzano la rosa di Spalletti. Ecco l'elenco completo dei giocatori disponibili per la partita di Champions, con attenzione ai rientri strategici e alle scelte dell’allenatore.

Convocati Juve per il Pafos: due rientri fondamentali per Spalletti. L’elenco dei giocatori a disposizione per la gara di Champions. Luciano Spalletti  ha diramato l’ elenco ufficiale dei convocati  in vista della cruciale sfida di  Champions League  che la  Juventus  disputerà questa sera alle  ore 21  allo  Stadium  contro il  Pafos. La lista presenta  notizie positive  per il reparto difensivo, ma anche le  consuete, pesanti assenze. I rientri in difesa: Bremer e Rugani ci sono. Il  principale sospiro di sollievo  per  Luciano Spalletti  arriva dal reparto arretrato. La lista dei convocati  conferma il rientro  di due pedine fondamentali per la difesa bianconera:  Gleison Bremer  e  Daniele Rugani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

