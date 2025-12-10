Convocati in Nazionale | quattro atleti della Meta Catania chiamati da Samperi
Meta Catania Bricocity raggiunge un importante riconoscimento con la convocazione di quattro atleti rossazzurri in Nazionale italiana di futsal. Sotto la guida del Commissario Tecnico Massimiliano Samperi, i giocatori parteciperanno al raduno che si terrà dal 15 al 22 dicembre, segnando un nuovo traguardo per il club e i suoi talenti.
