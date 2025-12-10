Convocati in Nazionale | quattro atleti della Meta Catania chiamati da Samperi

Cataniatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta Catania Bricocity raggiunge un importante riconoscimento con la convocazione di quattro atleti rossazzurri in Nazionale italiana di futsal. Sotto la guida del Commissario Tecnico Massimiliano Samperi, i giocatori parteciperanno al raduno che si terrà dal 15 al 22 dicembre, segnando un nuovo traguardo per il club e i suoi talenti.

