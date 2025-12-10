Controversia sulla proprietà di piazza San Pietro scontro in tribunale tra Comune e società privata

Una disputa legale coinvolge il Comune di Agrigento e una società privata sulla proprietà di piazza Josè Maria Escrivà, nota come piazza San Pietro. Il Comune ha deciso di costituirsi in giudizio in risposta alla richiesta avanzata dalla società, riaccendendo il dibattito sulla titolarità dell’area nel centro storico della città.

