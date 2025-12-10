Contrordine | arbitro dominus delle gare

L'uso del VAR ha rivoluzionato le dinamiche delle competizioni sportive, ma solleva anche interrogativi sul ruolo dell'arbitro. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il direttore di gara mantiene il predominio decisionale, sottolineando che il VAR è uno strumento di supporto e non di imposizione. Questo articolo analizza il delicato equilibrio tra tecnologia e autorità arbitrale in campo.

Contrordine arbitri: il Var non deve imporre la decisione all'arbitro che resta l'unico dominus della partita. Forse, per correggere una frase espressa qualche settimana prima (in occasione di Fiorentina- Juve dopo il rigore su Vlahovic revocato: «meglio una revisione in più che una in meno »), Gianluca Rocchi nel presentare le cifre della stagione ha tracciato con decisione il corso tecnico. Ogni riferimento al varista Di Paolo di Milan- Lazio che ha provato a condizionare l'arbitro debuttante Collu è sottinteso. Così come, a proposito delle obiezioni sugli interventi del Var, per Rocchi «un errore è sempre un errore», in qualche modo ridimensionando il concetto dell'esclusivo intervento solo in caso di «chiaro ed evidente errore».