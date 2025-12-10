Conti ad Atreju | In tv non si può più fare niente

Durante l'evento Atreju, Carlo Conti e Mara Venier hanno espresso preoccupazioni riguardo alla situazione della televisione italiana, affermando che questa è sempre più sotto pressione e sotto attacco da parte del cultura politically correct, limitando la libertà creativa e di espressione nel mondo dello spettacolo.

Carlo Conti ROMA – “Non si può più fare niente”. Carlo Conti e Mara Venier, ospiti di Atreju, dicono che “la tv è sotto attacco” del politically correct. Lui ha nel curriculum sei miss Italia, dieci anni di Eredità, una dozzina di Tale e quale, quattro Sanremo e un quinto in canna. Lei da trent’anni, salvo qualche pausa, sulla poltrona di Domenica in. La storia della Rai sul palco della sagra politica. Eppure, dicono, i tempi sono bui. “Non si può più scherzare su niente – dice Conti – bisogna stare attenti”. Davanti allo sguardo attento di Arianna Meloni, di Donzelli e Bignami, dei sottosegretari Mazzi e Delmastro va in onda ‘La televisione e la cultura nazional popolare in Italia’. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conti ad Atreju: “In tv non si può più fare niente”

