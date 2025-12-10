Conte vs Mourinho | il bilancio definitivo Tutti i precedenti i trofei e la cronistoria delle liti

Antonio Conte e José Mourinho si sfidano per l’ottava volta, segnando un confronto ricco di storia e rivalità. In questo bilancio definitivo, vengono analizzati i precedenti, i trofei vinti e le tensioni che hanno caratterizzato le loro sfide, con un focus sulla prima volta che i due tecnici si affrontano in Europa.

Il bilancio sorride a Conte. Antonio Conte e José Mourinho si affrontano per l’ottava volta, ma è la prima assoluta in Europa. Nei 7 precedenti tra Italia e Inghilterra, il tecnico del Napoli è nettamente avanti: 4 vittorie per Conte, 2 per Mourinho e un solo pareggio (l’Atalanta-Inter del 2009). Stasera in Benfica-Napoli si scrive un nuovo capitolo di una saga fatta di polemiche e, oggi, di ritrovata stima. Lite a bordo campo tra Antonio Conte e José Mourinho durante Chelsea-Manchester United in Premier League È una giornata storica. Per la prima volta nelle loro carriere, Antonio Conte e José Mourinho si affrontano in una competizione europea. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

