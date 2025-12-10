Conte vs Mourinho | il bilancio definitivo Tutti i precedenti i trofei e la cronistoria delle liti

Antonio Conte e José Mourinho si sfidano per l’ottava volta, segnando un confronto ricco di storia e rivalità. In questo bilancio definitivo, vengono analizzati i precedenti, i trofei vinti e le tensioni che hanno caratterizzato le loro sfide, con un focus sulla prima volta che i due tecnici si affrontano in Europa.

Il bilancio sorride a Conte. Antonio Conte e José Mourinho si affrontano per l’ottava volta, ma è la prima assoluta in Europa. Nei 7 precedenti tra Italia e Inghilterra, il tecnico del Napoli è nettamente avanti: 4 vittorie per Conte, 2 per Mourinho e un solo pareggio (l’Atalanta-Inter del 2009). Stasera in Benfica-Napoli si scrive un nuovo capitolo di una saga fatta di polemiche e, oggi, di ritrovata stima. Lite a bordo campo tra Antonio Conte e José Mourinho durante Chelsea-Manchester United in Premier League È una giornata storica. Per la prima volta nelle loro carriere, Antonio Conte e José Mourinho si affrontano in una competizione europea. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Conte vs Mourinho: il bilancio definitivo. Tutti i precedenti, i trofei e la cronistoria delle liti

Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News

Schianto a Quinto automobilista intubata - Zazoom Social News

Gazzetta – I precedenti tra Conte e Mourinho, bilancio favorevole al tecnico del Napoli - I precedenti tra Antonio Conte e José Mourinho raccontati da La Gazzetta dello Sport. Riporta mondonapoli.it

Conte e Mourinho, se si guarda al palmares non c’è gara. Tutti e due si lamentano di tutto (Gazzetta) - Conte in panchina continua a trovare soluzioni, laddove Mourinho ha perso il tocco. Come scrive ilnapolista.it

Oggi è il giorno di Benfica-Napoli in Champions. Mourinho Vs Conte ma non solo... Era il 18 ottobre del 2017. Mourinho, oggi allenatore del Benfica ed all’epoca sulla panchina dello United, proprio quella sera fece debuttare un giovanissimo Scott McTominay - facebook.com Vai su Facebook

#Conte e #Mourinho di nuovo contro in #BenficaNapoli: in Inghilterra precedenti ad alta tensione Vai su X