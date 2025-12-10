Conte prima di Benfica Napoli | le parole del tecnico dei partenopei circa infortuni emergenza e svolta tattica

Prima della sfida tra Benfica e Napoli, l'allenatore dei partenopei Antonio Conte ha commentato le sfide attuali, tra infortuni, emergenza e cambiamenti tattici. Il tecnico ha condiviso il suo approccio per mantenere lo spirito del gruppo e affrontare le difficoltà di un momento complesso per la squadra.

Inter News 24 Conte Napoli sulle difficoltà del momento: tra infortuni, rosa rinnovata e necessità numeriche, il tecnico racconta come ha tenuto il gruppo. Alla vigilia della sfida europea contro il Benfica, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Prime Video, affrontando i principali temi dell’attualità azzurra: dagli infortuni alla gestione del gruppo, fino al cambio tattico che ha portato la squadra a schierarsi con la difesa a tre. Il momento non è semplice per il Napoli, falcidiato da problemi fisici che hanno colpito soprattutto il centrocampo. Conte ha sottolineato come questa situazione non fosse preventivabile a inizio stagione, ma ha anche evidenziato la risposta positiva del gruppo, chiamato ad affrontare un percorso pieno di ostacoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte prima di Benfica Napoli: le parole del tecnico dei partenopei circa infortuni, emergenza e svolta tattica

Benfica-Napoli, Conte prima del match: «Infortuni a centrocampo? Ci vorrà ancora molto per recuperare tutti» - A meno di un'ora dalla partita tra Napoli e Benfica, Antonio Conte è intervenuto così ai microfoni di Prime: «In un periodo molto difficile che ... Come scrive msn.com

PRIME VIDEO - Champions, Napoli, Conte: "Abbiamo cambiato modulo per necessità, ma il gruppo ha risposto presente, l'emergenza ci ha fatto trovare delle soluzioni alternative" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Prime Video prima del match di Champions League contro il Benfica. Scrive napolimagazine.com