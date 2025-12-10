Conte prima di Benfica-Napoli | Ho dovuto farlo poi l’annuncio sugli infortunati

Prima del match tra Benfica e Napoli in Champions League, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Prime Video’. Il tecnico azzurro ha spiegato le ragioni di alcune scelte e ha annunciato aggiornamenti sugli infortunati della squadra, in vista della sfida contro i portoghesi guidati da Mourinho.

Il Napoli sta per scendere in campo contro il Benfica di Mourinho in Champions League e, nel pre-partita, tra gli altri ha parlato anche Antonio Conte ai microfoni di ‘Prime Video’. Conte nel pre-partita di Benfica-Napoli. Nel pre-partita, a ‘Prime Video’, Conte ha dichiarato: “Abbiamo avuto un periodo difficile perché quest’anno abbiamo avuto problematiche fin dall’inizio, ma i ragazzi hanno sempre risposto presente. Durante questi primi mesi e durante il percorso ci sono state partite che non ci hanno resi felici, come prestazioni. Durante un percorso, anche quando cadi, devi ritrovare la giusta rotta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

