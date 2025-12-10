Conte piange e vince ossia chiagne e fotte la Gazzetta a modo suo elogia il tecnico del Napoli

L'articolo analizza la situazione di Antonio Conte e il suo Napoli, evidenziando come il tecnico abbia saputo affrontare le difficoltà legate agli infortuni in modo determinato, sottolineando la qualità della rosa e le sfide della stagione. La Gazzetta, attraverso Stefano Agresti, mette in luce le dinamiche e le tensioni che caratterizzano il percorso del tecnico e della squadra.

La Gazzetta a modo suo elogia Antonio Conte, lo fa con Stefano Agresti che parte dall’emergenza infortuni a centrocampo: De Bruyne più Anguissa più Lobotka più Gilmour: una ricchezza straordinaria, probabilmente una delle migliori mediane non solo d’Italia ma addirittura d’Europa, disintegrata da strappi, stiramenti, risentimenti. Eppure Conte è riuscito comunque a mettere in piedi una formazione efficace, che non a caso ha vinto le ultime tre partite di campionato (e non contro avversarie qualsiasi: Atalanta, Roma, Juve) oltre a una di Champions e una di Coppa Italia ai rigori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte piange e vince (ossia chiagne e fotte), la Gazzetta a modo suo elogia il tecnico del Napoli

